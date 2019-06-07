Шунин: хочу попасть в клуб Яшина и выиграть трофей

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин признался, что хотел бы попасть в клуб Льва Яшина и выиграть трофей.
«Конечно, мне бы очень хотелось попасть в клуб Яшина. Это одна из главных персональных целей для меня, и я к ней стремлюсь.
У нас с Валентиной Тимофеевной Яшиной хорошие отношения. Знаю, что сейчас она немного приболела. Надеюсь, восстановится как можно скорее. Мы с ней часто встречаемся и созваниваемся. Она подарила мне один сувенир на удачу, но я не буду рассказывать, что именно. Ну и, конечно, был знаменитый поцелуй ручек, чтобы меньше пропускать. Ещё недавно после матча мне подарили программку с посланием для меня. Такое внимание очень приятно.
Я, как и любой футболист, мечтаю выиграть трофей. Хочу завоевать золото чемпионата, победить в кубке. Надеюсь, это произойдет именно в составе «Динамо». Болельщики нашего клуба уже давно этого ждут. Но это вина не только футболистов. Работа клуба должна быть полностью отлажена и отстроена, и только тогда у нас получится взять трофей», — сказал Шунин в интервью «Известиям»
Клуб Льва Яшина — символический клуб, названный в честь легендарного голкипера «Динамо», который первый провел 100 сухих матчей в чемпионатах СССР.
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