Шунин: хочу попасть в клуб Яшина и выиграть трофей

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин признался, что хотел бы попасть в клуб Льва Яшина и выиграть трофей.



«Конечно, мне бы очень хотелось попасть в клуб Яшина. Это одна из главных персональных целей для меня, и я к ней стремлюсь.



У нас с Валентиной Тимофеевной Яшиной хорошие отношения. Знаю, что сейчас она немного приболела. Надеюсь, восстановится как можно скорее. Мы с ней часто встречаемся и созваниваемся. Она подарила мне один сувенир на удачу, но я не буду рассказывать, что именно. Ну и, конечно, был знаменитый поцелуй ручек, чтобы меньше пропускать. Ещё недавно после матча мне подарили программку с посланием для меня. Такое внимание очень приятно.



Я, как и любой футболист, мечтаю выиграть трофей. Хочу завоевать золото чемпионата, победить в кубке. Надеюсь, это произойдет именно в составе «Динамо». Болельщики нашего клуба уже давно этого ждут. Но это вина не только футболистов. Работа клуба должна быть полностью отлажена и отстроена, и только тогда у нас получится взять трофей», — сказал Шунин в интервью «Известиям»



Клуб Льва Яшина — символический клуб, названный в честь легендарного голкипера «Динамо», который первый провел 100 сухих матчей в чемпионатах СССР.

Шунин: были предложения из MLS и Турции, но мой приоритет — остаться с «Динамо»