Шунин: были предложения из MLS и Турции, но мой приоритет — остаться с «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сообщил, что хочет заключить со столичным клубом новый контракт.
«Закончился ли мой контракт с «Динамо»? Заканчивается в конце июня. Подписан ли новый? Нет, но переговоры идут. Сейчас я нахожусь в сборной и сосредоточен только на национальной команде. Все контрактные вопросы оставил своему агенту. Надеюсь, всё закончится хорошо.
Думаю, сейчас идут обсуждения того, как дальше будет развиваться клуб и кто из игроков нужен команде. В первую очередь нужно подписать контракты с тренерским штабом. Наверное, занимаются этим, а потом уже перейдут к игрокам. При этом параллельно ведутся переговоры и с футболистами. Повторюсь, мой агент сейчас общается с клубом.
Допускаю ли возможность смены команды? Чем ближе окончание контракта, тем чаще приходится думать об этом. Были предложения из MLS, Турции и России. Конечно, мой приоритет — остаться с «Динамо». Это клуб всей моей жизни. Тем более сейчас мы наконец вернулись на наш родной стадион. Но к окончанию контракта понимаю, что надо перестраховываться и думать о других вариантах. Потому что я хочу играть, чувствую в себе силы и вижу, что в каждом сезоне продолжаю прогрессировать», — приводят слова Шунина «Известия».
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