Мутко: сейчас нет экономических предпосылок для расширения РПЛ

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги с 16 до 18 клубов.

«Приняли решение о 18 клубах, а можно было принять решение и о расширении до 20 клубов. Я всегда, работая теперь уже в правительстве, говорю, что надо баланс держать. Можно написать требование, что ледовая арена должна быть вместимостью 12 тысяч, но этот бюджет надо достать из кармана и построить. Можно требовать. Ну, попадут две команды. Вот сейчас я был в Воронеже, и что, «Факел» откуда будет брать деньги? Из бюджета?

Можно принимать, но это ведь бюджет страны. Надо двигаться в сторону самоокупаемости, надо идти по этому пути. Сейчас у нас в стратегии развития футбола было прописано про 18 команд, но я всегда говорил, что это нужно делать тогда, когда созреет для этого экономическое положение.

Вы хотите опять вернуть «Анжи» в РПЛ, который без экономики, или что вы хотите? К юбилеям раньше количество команд ещё увеличивали. Надо спокойно к этому относиться. Вот у «Балтики» есть современный стадион в Калининграде, но экономики у клуба нет. Никакой, ну ноль. Вот в Ростове клуб играет в Премьер-лиге, но тоже с экономикой проблема огромная. То есть надо искать экономические стимулы. Мы говорим, а надо делать. Мы тотализатор завели, три копейки начали получать — это труд. Этот труд был сделан. Нужно заниматься. Нас критиковали за телевизионные права, но первый контракт мы сделали. Деньги маленькие, но начали получать.

А сейчас я смотрю по телевизору матч «Уфа» — «Урал», ну извините меня. И придумали концепцию, что люди должны подписываться на такой футбол — это глупость. Так в мире не делают. Телевидение и российский футбол должны вместе продукт выращивать. Конечно, для такой страны как Россия 18 клубов — это оптимально. Можно даже 20 клубов в РПЛ, было бы здорово. Но мы не Испания, мы северная страна, мы столкнемся с проблематикой расширения календаря игр на ноябрь-декабрь. Я знаю, что молится Прядкин на погоду, так что это тема всестороннего изучения. Он ждет, что будет пять градусов в ноябре, а бывает минус 15. 18 клубов нужны, когда созреет для этого экономическая ситуация. Нет сейчас экономических предпосылок", — цитирует Мутко «Спорт уик-энд».