Сборная России тренируется в Саранске в полном составе

Сборная России на саранском стадионе «Мордовия-Арена» в эти минуты проводит последнюю тренировку перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы—2020 с Сан-Марино (8 июня).
На поле работают все футболисты, за исключением полузащитников Юрия Газинского и Владислава Игнатьева, о травмах которых сообщалось ранее.
После тренировки состоится пресс-конференция российской сборной. Представители Сан-Марино предстанут перед журналистами в 18:30 мск, а затем команда из карликового государства начнёт тренировку.
Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг. За гостей будут болеть около 10 фанатов. Встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
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