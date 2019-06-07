Черчесов: девушек Дзюбе доверять нельзя

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на сегодняшней пресс-конференции после вопроса нападающему Артёму Дзюбе, будет тот уводить с поля девушку, если та выбежит на поле, или доверит это дело стюардам, вмешался и дал свой комментарий.

«Ну, девушек Артёму доверять нельзя», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

Напомним, что во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала американская актриса и модель Кинси Волански.

Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, начало — в 19:00 мск. Календарь отборочных встреч на Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».