Черчесов: девушек Дзюбе доверять нельзя
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на сегодняшней пресс-конференции после вопроса нападающему Артёму Дзюбе, будет тот уводить с поля девушку, если та выбежит на поле, или доверит это дело стюардам, вмешался и дал свой комментарий.
«Ну, девушек Артёму доверять нельзя», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
Напомним, что во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала американская актриса и модель Кинси Волански.
Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, начало — в 19:00 мск. Календарь отборочных встреч на Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Дзюба ответил, как отреагирует, если на поле выбежит болельщица в купальнике
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