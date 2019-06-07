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Черчесов: в сборной России нет основных игроков

Черчесов: в сборной России нет основных игроков
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о глубине состава национальной команды.

«Есть регламент, он не меняется – 20 полевых игроков и три вратаря. Мы оцениваем состояние и конкретный матч. Завтра будут те игроки, которые готовы, а также оттолкнёмся от тех игроков, которые подходят нам по технико-тактическим характеристикам.

То, что три игрока всегда не попадали в заявки, – это нормальный рабочий процесс, который понимает любой футболист, который прибывает в сборную. Надо проявлять свои лучшие качества.

Будет ли играть основной вратарь? У нас нет основных игроков, у нас есть состав, который выйдет на поле и будет выполнять поставленную задачу», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

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