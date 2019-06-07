Опубликовано расписание ФНЛ в сезоне-2019/20

Футбольная национальная лига на своём официальном сайте опубликовала расписание предстоящего розыгрыша первенства.



В 1-м туре соревнования состоятся следующие матчи:



7 июля:

«Чайка» – «Чертаново»

«Факел» – «Торпедо» (Москва)

«Балтика» – «Спартак-2»

«СКА-Хабаровск» – «Шинник»

«Мордовия» – «Нефтехимик»

«Нижний Новгород» – «Томь»

«Луч» – «Химки»

«Авангард» – «Ротор»

«Текстильщик» – «Енисей»

9 июля:

«Армавир» – «Краснодар-2»



В минувшем розыгрыше ФНЛ первое место занял «Тамбов». Вместе с ним напрямую в Премьер-Лигу вышел клуб «Сочи». «Томь» и «Нижний Новгород» попали в стыковые матчи, однако там потерпели неудачу и остались в ФНЛ. С полной турнирной таблицей лиги по итогам прошлого сезона можно ознакомиться на «Чемпионате».

Ефремов: на данный момент «Чайка» — член ФНЛ, проверка ещё идёт