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Опубликовано расписание ФНЛ в сезоне-2019/20

Опубликовано расписание ФНЛ в сезоне-2019/20
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Футбольная национальная лига на своём официальном сайте опубликовала расписание предстоящего розыгрыша первенства.

В 1-м туре соревнования состоятся следующие матчи:

7 июля:
«Чайка» – «Чертаново»
«Факел» – «Торпедо» (Москва)
«Балтика» – «Спартак-2»
«СКА-Хабаровск» – «Шинник»
«Мордовия» – «Нефтехимик»
«Нижний Новгород» – «Томь»
«Луч» – «Химки»
«Авангард» – «Ротор»
«Текстильщик» – «Енисей»
9 июля:
«Армавир» – «Краснодар-2»

В минувшем розыгрыше ФНЛ первое место занял «Тамбов». Вместе с ним напрямую в Премьер-Лигу вышел клуб «Сочи». «Томь» и «Нижний Новгород» попали в стыковые матчи, однако там потерпели неудачу и остались в ФНЛ. С полной турнирной таблицей лиги по итогам прошлого сезона можно ознакомиться на «Чемпионате».

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