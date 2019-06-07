Кверквелия: мои отступные — € 3,6 млн? Ну, раз Нобель говорит… Плюс-минус так

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия прокомментировал информацию, согласно которой отступные в его контракте составляют € 3,5 млн, а также высказался о своём будущем.
«Арустамян сообщил, что с 1 июля мои отступные — € 3,6 млн? Ну, раз Нобель говорит… Плюс-минус так.
Я в «Локо» 2,5 года, всё выиграл. Если у меня будет хорошее предложение из Европы — почему нет? Можно попробовать взять титул в другой стране. Стать чемпионом, выиграть Кубок и закончить — это не про меня, я не такой. Хочу побеждать дальше! Чем больше титулов, тем лучше.
Бороться за выживание точно нет смысла. Но в идеале хочется европейский чемпионат из топ-5 и бороться минимум за Лигу Европы. Конечно, сложно туда попасть, но если появятся варианты, которые интересны и клубу, и мне — я подумаю. Это хороший шаг в карьере», — цитирует Кверквелию Sport24.
- 7 июня 2019
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