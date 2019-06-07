Лидер обороны «Ромы» не исключил перехода в «Ювентус»

Греческий защитник «Ромы» Костас Манолас избежал однозначного вопроса на ответ, будет ли он играть в следующем сезоне в составе «Ювентуса». Вопрос был задан журналистами после ряда комплиментов в адрес грека со стороны защитника «Юве» Джорджио Кьеллини.
«Я слышал, что сказал Кьеллини, и хотел бы поблагодарить его за его слова, он один из лучших в мире. Будем ли мы одноклубниками? Не знаю», — цитирует Маноласа Football Italia.
Стоит отметить, что завтра, 8 июня, сборные Греции и Италии сыграют в матче отборочного цикла чемпионата Европы — 2020.
27-летний футболист стал футболистом «Ромы» в 2014 году. В минувшем сезоне Манолас провёл 27 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился 1 забитым мячом, 1 результативной передачей и 6 жёлтыми карточками.
- 7 июня 2019
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