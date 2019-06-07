На полях академии «Спартака» состоялся фестиваль «Красно-белое сердце»
2 июня на полях академии «Спартака» состоялся 10-й благотворительный спортивный фестиваль «Красно-белое сердце».
Организаторами мероприятия стали «Фратрия», благотворительный фонд «Красно-белое сердце», ФК «Спартак», официальный фан-клуб «Спартак», а также МФК «Спартак» и любительская детская футбольная лига «Футбол без границ».
В фестивале приняли участие 97 команд: 40 — болельщиков «Спартака», 10 — из детских домов и школ-интернатов, а также 47 детских любительских команд в четырёх возрастных категориях (среди которых 8 женских — в двух возрастных категориях).
На открытии турнира побывали ветераны «Спартака» Олег Романцев, Валерий Шмаров и Максим Калиниченко. Награждал победителей и призёров фестиваля Сергей Шавло.
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