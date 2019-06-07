«Барселона» сделала запрос по трансферу Рашфорда
«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду и сделала запрос по трансферу игрока. Об этом сообщает Sport.es.
По данным источника, испанский клуб надеется, что ему удастся приобрести футболиста благодаря хорошим отношениям между президентом Хосепом Бартомеу и генеральным директором «Манчестер Юнайтед» Эдом Вудвордом. В «Барселоне» считают, что Рашфорд станет идеальным вариантом для усиления атакующей линии.
21-летний Рашфорд является воспитанником «МЮ». В минувшем сезоне форвард принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 10 забитых мячей и шести результативных передач. Контракт игрока с манкунианцами действителен до лета 2020 года.
Рашфорд приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте
- 7 июня 2019
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