Черногория не сумела обыграть Косово, Чехия оказалась сильнее Болгарии

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Черногории принимала национальную команду Косово. Встреча завершилась с ничейным счётом — 1:1.



На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ФК «Вердер» Бремен Милот Рашица. Сравнял счёт Стефан Мугоша на 69-й минуте.



В параллельном матче группы А сборная Чехии оказалась сильнее команды Болгарии, победив — 2:1. Дублем в составе победителей отметился форвард итальянской «Ромы» Патрик Шик. Стоит отметить, что Болгария открыла счёт уже на 3-й минуте игры — отличился Исмаил Иса с передачи хавбека «Ростова» Ивелина Попова.



Таким образом, сборная Чехии набрала свои первые очки в отборочном цикле Евро-2020 и сразу же заняла вторую строчку в турнирной таблице группы А.