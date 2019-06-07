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Черногория не сумела обыграть Косово, Чехия оказалась сильнее Болгарии

Черногория не сумела обыграть Косово, Чехия оказалась сильнее Болгарии
Футбол / Евро-2020 0

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Черногории принимала национальную команду Косово. Встреча завершилась с ничейным счётом — 1:1.

На 24-й минуте счёт в матче открыл полузащитник ФК «Вердер» Бремен Милот Рашица. Сравнял счёт Стефан Мугоша на 69-й минуте.

В параллельном матче группы А сборная Чехии оказалась сильнее команды Болгарии, победив — 2:1. Дублем в составе победителей отметился форвард итальянской «Ромы» Патрик Шик. Стоит отметить, что Болгария открыла счёт уже на 3-й минуте игры — отличился Исмаил Иса с передачи хавбека «Ростова» Ивелина Попова.

Таким образом, сборная Чехии набрала свои первые очки в отборочном цикле Евро-2020 и сразу же заняла вторую строчку в турнирной таблице группы А.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 21:45 МСК
Черногория
1 : 1
Косово
0:1 – Рашица – 25, 1:1 – Мугоша – 69
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 3-й тур
07 июня 2019, пятница. 21:45 МСК
Чехия
2 : 1
Болгария
0:1 – Иса – 3, 1:1 – Шик – 20, 2:1 – Шик – 50
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