Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний на инвалидной коляске
Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар посетил полицейский участок для дачи показаний по делу об обвинении в изнасиловании модели Нажилы Триндади. Об этом сообщает AS.
В участок футболист прибыл на инвалидной коляске.
Напомним, травму Неймар получил во время товарищеской встречи с национальной командой Катара 6 июня. Форвард покинул поле с помощью медицинского персонала. Камеры зафиксировали, как игрок расплакался, сидя на скамейке запасных. Со стадиона футболист выходил на костылях. Позже у игрока был диагностирован разрыв связок голеностопа.
Ранее футболиста в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже, обвинила модель Нажила Триндади. Девушкой было подано заявление в бразильскую полицию.
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