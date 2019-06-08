Неймар прибыл в полицейский участок для дачи показаний на инвалидной коляске

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар посетил полицейский участок для дачи показаний по делу об обвинении в изнасиловании модели Нажилы Триндади. Об этом сообщает AS.

В участок футболист прибыл на инвалидной коляске.

Напомним, травму Неймар получил во время товарищеской встречи с национальной командой Катара 6 июня. Форвард покинул поле с помощью медицинского персонала. Камеры зафиксировали, как игрок расплакался, сидя на скамейке запасных. Со стадиона футболист выходил на костылях. Позже у игрока был диагностирован разрыв связок голеностопа.

Ранее футболиста в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже, обвинила модель Нажила Триндади. Девушкой было подано заявление в бразильскую полицию.