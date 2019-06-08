Сборная России сыграет в красной форме в матче с Сан-Марино

Сборная России определилась с формой на матч 3-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино, сообщает пресс-служба национальной команды.
Футболисты сборной России выйдут на поле в красной форме. Голкипер российской национальной команды сыграет в жёлтой форме.
Фото доступно на странице сборной России в «Твиттере».
Матч Россия — Сан-Марино состоится сегодня, 8 июня, на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромной победы в матче с Казахстаном (4:0). Национальная команда Сан-Марино оба матча проиграла: Кипру — 0:5, Шотландии — 0:2.
- 8 июня 2019
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