Мане: человеческие качества Клоппа тронули меня, такое редко встретишь в футболе
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о работе с главным тренером мерсисайдского клуба Юргеном Клоппом. Напомним, «Ливерпуль» под руководством 51-летнего немецкого специалиста стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19.
«Клопп — особенный тренер. У него много отличительных качеств и характеристик, но меня поразило, что он действительно отличный парень и вне футбола. Его человеческие качества тронули меня. Такое редко можно встретить в футболе.
Клопп любит своих игроков, он всегда готов помочь. А мы готовы сделать всё для него! Мы оставляем все силы на поле, будь то тренировка или игра. Клопп — тот тренер, который заставляет нас бороться до конца», — приводит слова Мане Mundo Deportivo.
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- 8 июня 2019
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