Тренер Сан-Марино: мы будем мангустом, а Россия — королевской коброй

Главный тренер сборной Сан-Марино по футболу Франко Варрелла поделился мыслями о предстоящем матче отборочного цикла Евро-2020 со сборной России.
«Какой счёт будет для нас удовлетворительным? Сложно думать о цифрах. Предпочитаю видеть результат в действиях игроков. Надеюсь, нам удастся сдержать россиян, как получилось с шотландцами и не получилось с киприотами.
Хотя в игре с Казахстаном россияне показали свою силу. Если это будет поражение, ну что же. Но мы в любом случае постараемся помучить соперника, как животное, которое изначально выглядит слабее. Мы завтра будем мангустом, который сражается с королевской коброй», — передаёт слова Варреллы корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, и начнётся в 19:00 мск. На стадионе «Мордовия-Арена» ожидается аншлаг. За гостей будут болеть около 10 фанатов. Встречу обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
- 7 июня 2019
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