Стали известны сроки восстановления Неймара после травмы голеностопа
Врачи французского «ПСЖ» провели обследование нападающего Неймара, получившего травму голеностопа в матче национальных сборных Бразилии и Катара.
По информации Globo Esporte, худшие прогнозы не сбылись. Для полного восстановления футболисту понадобится четыре недели. Отмечается также, что хирургическое вмешательство не потребуется.
Напомним, ранее Неймар пропустил более трёх месяцев из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости правой ноги.
В минувшем сезоне 27-летний бразильский футболист принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей (5 — с пенальти) и семи результативных передач. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2022 года.
Худший сезон Неймара. Ни один футболист не проходил через такое
Ничего хорошего.
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