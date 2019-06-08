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Стали известны сроки восстановления Неймара после травмы голеностопа

Стали известны сроки восстановления Неймара после травмы голеностопа
Футбол / Франция 0

Врачи французского «ПСЖ» провели обследование нападающего Неймара, получившего травму голеностопа в матче национальных сборных Бразилии и Катара.

По информации Globo Esporte, худшие прогнозы не сбылись. Для полного восстановления футболисту понадобится четыре недели. Отмечается также, что хирургическое вмешательство не потребуется.

Напомним, ранее Неймар пропустил более трёх месяцев из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости правой ноги.

В минувшем сезоне 27-летний бразильский футболист принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей (5 — с пенальти) и семи результативных передач. Контракт игрока с клубом действителен до лета 2022 года.

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