Сантуш: в последние годы сборная Нидерландов очень прибавила
Главный тренер национальной команды Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций УЕФА со сборной Нидерландов.
«Наша задача: попытаться понять, какую угрозу представляют соперники. В последние годы они очень прибавили. «Аякс» прекрасно выступил в Лиге чемпионов, среди голландцев есть победители этого турнира. Всё это доказывает, что игроки сборной Нидерландов обладают великолепными качествами.
Мы в финале. Поэтому, как бы ни устали игроки, одного этого достаточно для надлежащей мотивации. Важнее всего — психология. У игроков должна быть сильная психология, чтобы получить желаемое. Это будет потрясающая игра. Мы хотим принести радость португальцам», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.
Куман: играть в финале Лиги наций — это удовольствие, а не давление
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