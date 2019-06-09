Манчини: не думаю, что это была лучшая игра в исполнении сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над сборной Греции (3:0) в отборочном турнире Евро-2020.



«Не думаю, что это была наша лучшая игра. Важно, что мы продолжили прогрессировать. Мы хорошо играли с первой минуты и правильно вели игру. Сейчас самое главное — почему мы не забили четвёртый мяч? Нам нужно было оказывать на соперника более серьезное давление и реализовать некоторые из своих моментов. Мы рисковали пропустить, Греция могла пару раз поймать нас на контратаках», — цитирует специалиста Football Italia.



Сборная Италии обыграла греческих футболистов за счётом 3:0. Отличились Барелла, Инсинье и Бонуччи. Итальянцы одержали третью победу в трёх матчах и вырвались в единоличные лидеры группы. Греки с четырьмя очками расположились на третьей строчке.

Беларусь дома уступила Германии, Италия в гостях одолела Грецию в отборе ЧЕ-2020