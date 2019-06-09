Маскерано решил вернуться в сборную Аргентины

Бывший полузащитник испанской «Барселоны» Хавьер Маскерано после встречи с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа решил вернуться в сборную Аргентины. Маскерано хочет принять участие в Панамериканских играх, которые пройдут в столице Перу Лиме с 26 июля по 11 августа.



Знаменитый аргентинский хавбек, недавно отметивший 35-летие, надеется, что его нынешний футбольный клуб из Китая «Хэбэй Чайна Форчун», за который он выступает с 2018 года, даст зелёный свет на его участие в Панамериканских играх, где команды имеют право заявить трёх игроков старше 23 лет.



За сборную Аргентины Маскерано провёл 147 матчей и забил 3 мяча. Он является рекордсменом по количеству проведённых матчей. В составе национальной команды Маскерано стал двукратным олимпийским чемпионом. Это будет его первое появление в составе сборной после чемпионата мира в России.