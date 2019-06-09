«Спартак» вспомнил самых ярких легионеров из Южной Америки

Московский «Спартак» в день латиноамериканского футбола вспомнил самых ярких легионеров из Южной Америки.

Пресс-служба красно-белых в официальном «твиттере» разместила фотографии защитника Клементе Родригеса, полузащитника Алекса Мескини, а также нападающих Луиса Робсона и Фернандо Кавенаги, предложив фанатам вспомнить других игроков.

Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год, провёл за клуб 140 матчей, забил 39 голов и отдал 22 результативные передачи.

Кавенаги играл за «Спартак» с 2004 по 2006 год. Всего в составе московского клуба он принял участие в 56 матчах, в которых стал автором 12 забитых мячей и четырёх результативных передач.

Родригес находился в «Спартаке» с 2004 по 2009 год. На его счету 4 мяча и 3 голевых паса в 87 матчах.

Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. Хавбек провёл 69 матчей, забил 19 мячей и отдал 27 результативных передач.