«Спартак» вспомнил самых ярких легионеров из Южной Америки

Московский «Спартак» в день латиноамериканского футбола вспомнил самых ярких легионеров из Южной Америки.
Пресс-служба красно-белых в официальном «твиттере» разместила фотографии защитника Клементе Родригеса, полузащитника Алекса Мескини, а также нападающих Луиса Робсона и Фернандо Кавенаги, предложив фанатам вспомнить других игроков.
Робсон выступал за «Спартак» с 1997 по 2001 год, провёл за клуб 140 матчей, забил 39 голов и отдал 22 результативные передачи.
Кавенаги играл за «Спартак» с 2004 по 2006 год. Всего в составе московского клуба он принял участие в 56 матчах, в которых стал автором 12 забитых мячей и четырёх результативных передач.
Родригес находился в «Спартаке» с 2004 по 2009 год. На его счету 4 мяча и 3 голевых паса в 87 матчах.
Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. Хавбек провёл 69 матчей, забил 19 мячей и отдал 27 результативных передач.
- 9 июня 2019
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