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Пикфорд — первый вратарь сборной Англии, который забил послематчевый пенальти

Пикфорд — первый вратарь сборной Англии, который забил послематчевый пенальти
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Сборная Англии обыграла команду Швейцарию в серии пенальти со счётом 6:5 в матче за 3-е место Лиги наций УЕФА.

Один из голов в послематчевой серии забил голкипер английской национальной сборной Джордан Пикфорд. Благодаря этому Пикфорд стал первым вратарём в истории сборной Англии, который забил послематчевый пенальти. Кроме того, страж ворот англичан отразил удар форварда швейцарцев Йосипа Дрмича, и тем самым принёс победу своей команде.

Всего за сборную Англии Пикфорд сыграл 17 матчей.

25-летний Пикфорд выступает за «Эвертон». В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых пропустил 46 голов. Контракт голкипера с ливерпульским клубом действителен до лета 2024 года.

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