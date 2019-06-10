Роналду: я выиграл три трофея и был хорош, как всегда. Что ещё можно сделать?

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил своё выступление в минувшем сезоне, а также высказался о предстоящей борьбе за «Золотой мяч».



«Я выиграл три трофея, был хорош, как всегда. Ещё не было сезона, когда я играл плохо, и этот год не стал исключением. Моя статистика в последние 16 лет говорит сама за себя. Что я ещё могу сделать?



Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Я не знаю, оставлю этот вопрос вам — тем, кто оценивает мои выступления», — цитирует Роналду AS со ссылкой на El Larguero.



Роналду за последние 11 лет становился обладателем «Золотого мяча» пять раз – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Столько же раз самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе получал форвард «Барселоны» Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015). По итогам прошлого года приз достался полузащитнику «Реала» Луке Модричу.