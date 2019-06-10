Винисиуса попросили выбрать между Роналду и Месси. Бразилец выбрал Бензема

Вингера «Реала» Винисиуса Жуниора попросили сделать выбор между Криштиану Роналду («Ювентус») и Лионелем Месси («Барселона»).

«Месси фантастичен, он один из лучших игроков в истории. Сложно выбрать, с кем бы я предпочёл играть — с Криштиану или Месси. Я никогда не играл ни с одним из них, поэтому я не знаю… Я бы выбрал Бензема, он всегда помогает мне на поле», — приводит слова Винисиуса Marca со ссылкой на Fox Sports.

Винисиус перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Фламенго». Трансфер 18-летнего бразильца обошёлся «Королевскому клубу» в € 45 млн. В завершившемся сезоне вингер сыграл за первую команду «сливочных» 31 матч. На счету футболиста 3 забитых мяча и 12 результативных передач. Ещё 5 матчей Винисиус провёл за дубль «Реала».