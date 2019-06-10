Представитель «Хайдука»: об интересе ЦСКА к Цакташу ничего не знаю

Спортивный директор «Хайдука» Саша Беланович прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к полузащитнику Мийо Цакташу.
«Ничего об этом не знаю. Это слухи», — приводит слова Белановича Index.
27-летний Цакташ известен российским болельщикам выступлением за казанский «Рубин» с 2016 по 2018 год. В январе 2018 года он перешёл в «Хайдук» на правах свободного агента. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах хорватского национального чемпионата, в которых стал автором 19 забитых мячей (3 — с пенальти), а также получил пять жёлтых карточек и одну красную. Контракт игрока с клубом из Сплита действителен до лета 2021 года.
ЦСКА в завершившемся сезоне финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и впервые за много лет не попал в Лигу чемпионов.
- 11 июня 2019
-
00:32
-
00:24
-
00:12
- 10 июня 2019
-
23:57
-
23:43
-
23:42
-
23:38
-
23:37
-
23:36
-
23:29
-
23:08
-
22:59
-
22:42
-
22:40
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
21:59
-
21:44
-
21:23
-
21:22
-
21:06
-
20:54
-
20:43
-
20:39
-
20:29
-
20:20
-
20:03
-
19:59
-
19:44
-
19:43
-
19:30
-
19:28
-
18:59
-
18:56