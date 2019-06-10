Представитель «Хайдука»: об интересе ЦСКА к Цакташу ничего не знаю

Спортивный директор «Хайдука» Саша Беланович прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к полузащитнику Мийо Цакташу.

«Ничего об этом не знаю. Это слухи», — приводит слова Белановича Index.

27-летний Цакташ известен российским болельщикам выступлением за казанский «Рубин» с 2016 по 2018 год. В январе 2018 года он перешёл в «Хайдук» на правах свободного агента. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах хорватского национального чемпионата, в которых стал автором 19 забитых мячей (3 — с пенальти), а также получил пять жёлтых карточек и одну красную. Контракт игрока с клубом из Сплита действителен до лета 2021 года.

ЦСКА в завершившемся сезоне финишировал на четвёртом месте в Российской Премьер-Лиге и впервые за много лет не попал в Лигу чемпионов.