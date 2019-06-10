Вертонген: надеюсь, что Эриксен останется в «Тоттенхэме»
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген выразил надежду, что полузащитник Кристиан Эриксен не покинет команду в летнее трансферное окно.
«Я не видел интервью Эриксена о „Реале“, поэтому мне сложно судить о нём. Я могу лишь сказать, что Кристиан — фантастический игрок. Я знаю его с 16 лет. Надеюсь, что он останется в «Тоттенхэм Хотспур» в следующем сезоне», — приводит слова Вертонгена AS.
Ранее сообщалось, что президент «Тоттенхэм Хотспур» Дэниел Леви затребовал у мадридского «Реала» € 113 млн за Эриксена.
В минувшем сезоне 27-летний Эриксен принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт игрока с лондонским клубом действует до лета 2020 года.
Эриксен: переход в «Реал» стал бы для меня шагом вперёд
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