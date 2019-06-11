Роналду снова отказался говорить о «Золотом мяче»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду ушёл от прямого вопроса о своих шансах на получение «Золотого мяча».
«Цель матча — победить и хорошо в нём сыграть. О «Золотом мяче» я говорить не буду», — цитирует футболиста Goal.com.
Напомним, в минувшем сезоне Криштиану стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны в составе «Ювентуса». Со сборной Португалии он выиграл Лигу Нациой УЕФА.
Роналду за последние 11 лет становился обладателем «Золотого мяча» пять раз – в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Столько же раз самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе получал форвард «Барселоны» Лионель Месси (2009, 2010, 2011, 2012, 2015). По итогам прошлого года приз достался полузащитнику «Реала» Луке Модричу.
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