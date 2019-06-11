Источник: Мануэл Фернандеш согласовал контракт с турецким клубом

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш, вероятно, продолжит карьеру в Турции.
Соглашение между 33-летним футболистом и «железнодорожниками» истекает в конце июня, после чего игрок приобретёт статус свободного агента и сможет бесплатно перейти в любую команду.
По информации Trtspor.com.tr, новым клубом Фернандеша станет «Гёзтепе». Турецкий клуб, в минувшем сезоне финишировавший в Суперлиге на 15-м месте и оказавшийся в одном очке от зоны вылета, согласовал с хавбеком условия контракта.
Фернандеш защищает цвета «Локомотива» с 2014 года. С «железнодорожниками» он трижды выигрывал Кубок России, а также один раз становился чемпионом страны. За свою карьеру Мануэл также успел поиграть за «Бенфику», «Портсмут», «Эвертон», «Валенсию» и «Бешикташ».
- 11 июня 2019
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