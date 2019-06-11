Крымские клубы могут получить право участвовать в Лиге Европы

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха заявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы.



«Для нас это была бы новая веха в развитии. Это было бы очень приятно и для ребят, которые играют в чемпионате. Всё бы поменялось, если бы наши клубы получили право участвовать в Лиге Европы. Переговоры идут, разговоры идут, но насколько они будут вероятны, всё зависит от коллег из европейской ассоциации. Мы держим кулаки… Пока сроков нет, но вероятность очень велика.



На сегодня коллегии из УЕФА переживают, говорю честно, именно за персональные санкции, что при приезде в Крым они получат санкции от своих государств, вплоть до лишения гражданства. Есть вероятность, что на них могут быть наложены личные санкции, связанные с пересечением границы. Поэтому я думаю, что мы будем в дальнейшем встречаться на нейтральных территориях.



В основном наши ребята, которые были заиграны, когда Крым был под Федерацией футбола Украины, имеют украинские футбольные паспорта. И есть процедура, где можно поменять гражданство. У нас есть трое футболистов, которые дали запрос и сегодня уже являются футболистами с российским футбольным гражданством. Они все процедуры прошли и, соответственно, могут быть вызваны в сборную Россию», — приводит слова Ветохи «Р-Спорт».

Летом УЕФА рассмотрит вопрос об участии крымского клуба в еврокубках