Ройс — о разгроме Эстонии со счётом 8:0: было весело
Полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал разгромную победу над командой Эстонии (8:0). Команды встречались в отборочном цикле Евро-2020 на стадионе «Опель Арена» в Майнце.
«Вчера было весело. Спасибо за вашу поддержку на протяжении последних двух матчей. Увидимся уже в ближайшее время», — написал немец в своём «твиттере».
Фото доступно в «твиттере» Марко Ройса.
30-летний Ройс отправил два мяча в ворота сборной Эстонии. Марко забивает уже в третьем матче подряд.
Сборная Германии располагается на второй строчке турнирной таблицы группы С. С девятью очками в трёх играх подопечные Йоахима Лёва уступают лишь команде Северной Ирландии (12 очков в четырёх матчах. — Прим. «Чемпионата»).
- 12 июня 2019
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