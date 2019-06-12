Ройс — о разгроме Эстонии со счётом 8:0: было весело

Полузащитник сборной Германии Марко Ройс прокомментировал разгромную победу над командой Эстонии (8:0). Команды встречались в отборочном цикле Евро-2020 на стадионе «Опель Арена» в Майнце.



«Вчера было весело. Спасибо за вашу поддержку на протяжении последних двух матчей. Увидимся уже в ближайшее время», — написал немец в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Марко Ройса.

30-летний Ройс отправил два мяча в ворота сборной Эстонии. Марко забивает уже в третьем матче подряд.



Сборная Германии располагается на второй строчке турнирной таблицы группы С. С девятью очками в трёх играх подопечные Йоахима Лёва уступают лишь команде Северной Ирландии (12 очков в четырёх матчах. — Прим. «Чемпионата»).