«Барселона» интересуется вингером «Реала Сосьедад» Оярсабалем

Вингер «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Football Espana со ссылкой на Diario Sport.
По информации источника, каталонский клуб следил за выступлениями 22-летнего игрока в течение последних 12 месяцев и теперь рассматривает вариант с его приобретением.
В завершившемся сезоне Оярсабаль принял участие в 41 матче на клубном уровне. На счету футболиста 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт вингера с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 50 млн. В составе сборной Испании Оярсабаль сыграл два матча. Единственный гол в составе национальной команды футболист забил в ворота Швеции в матче отборочного турнира Евро-2020, который состоялся 10 июня нынешнего года.
- 12 июня 2019
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