Зане прокомментировал слухи о возможном переходе в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане прокомментировал слухи о возможном переходе в «Баварию».

«Сейчас я еду в отпуск, а затем вы всё увидите. Больше ничего не могу сказать по поводу», — приводит слова Зане Bild.

Ранее сообщалось, что чемпион Англии отверг предложение мюнхенского клуба в размере £ 70 млн (€ 80 млн). Причиной прекращения переговоров является не только нежелание британского клуба расставаться с футболистом, но и отсутствие стремления Зане возвращаться в Бундеслигу.

Напомним, немецкий клуб стремится подписать Зане, чтобы заменить им уходящих из клуба Арьена Роббена и Франка Рибери.

В минувшем сезоне 23-летний немец провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, на его счету 10 забитых мячей и 10 результативных передач.