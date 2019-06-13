Зане прокомментировал слухи о возможном переходе в «Баварию»
Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане прокомментировал слухи о возможном переходе в «Баварию».
«Сейчас я еду в отпуск, а затем вы всё увидите. Больше ничего не могу сказать по поводу», — приводит слова Зане Bild.
Ранее сообщалось, что чемпион Англии отверг предложение мюнхенского клуба в размере £ 70 млн (€ 80 млн). Причиной прекращения переговоров является не только нежелание британского клуба расставаться с футболистом, но и отсутствие стремления Зане возвращаться в Бундеслигу.
Напомним, немецкий клуб стремится подписать Зане, чтобы заменить им уходящих из клуба Арьена Роббена и Франка Рибери.
В минувшем сезоне 23-летний немец провёл 31 матч в английской Премьер-лиге, на его счету 10 забитых мячей и 10 результативных передач.
Маттеус уверен в переходе Зане из «Манчестер Сити» в «Баварию»
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