В. Гусев: Дзюба – наше достояние

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев поделился мнением об игре нападающего Артёма Дзюбы в матчах сборной России.
«Смотрел в последние дни матчи Лиги наций и обратил внимание, что сборная Голландии, хотя и вышла в финал Лиги наций, не имеет такого нападающего, как Дзюба. Подобной фигуры ей сильно не хватало. Поэтому Дзюба в принципе наше достояние.
В Нижнем Новгороде Дзюба показал два варианта своей игры. Возможно, с подачи Черчесова. Поначалу он действовал на месте «столба», но не использовал свои моменты. Потом вспомнил то, что ему в «Зените» удавалось весной, пошёл на фланг и стал неплохо действовать в подыгрыше. Однако в центре не хватало такого партнёра, как Сердар Азмун.
Если отталкиваться от продуктивного дуэта Дзюбы с иранцем, то нужно было бы и в сборной подыскать ему похожего партнёра. Самый близкий по стилистике – Фёдор Чалов. Очень жаль, что в матчах с не самыми сильными соперниками этот тандем не был опробован. У Алексея Миранчука в роли Азмуна немножко не получалось.
Возможно, Чалову не предоставили шанса, потому что игра в Шотландии не предполагает сочетания двух нападающих. Там, видимо, Черчесов с самого начала насытит полузащиту. Но мне было бы интересно посмотреть на связку «армейца» с Дзюбой», — приводит слова Гусева Team Russia.
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