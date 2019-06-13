Игнашевич: надеюсь, претензии мне будут говорить в лицо, а не кричать с трибуны

Сергей Игнашевич прокомментировал своё назначение на пост главного тренера ФК «Торпедо». Сегодня, 13 июня, в Москве состоялась официальная презентация новичков команды.



«Я готов ко всему, за все моё время в футболе я привык к давлению. Не думаю, что будут провокации со стороны болельщиков из-за моего прошлого в ЦСКА или «Локомотиве». Мне кажется, что болельщики «Торпедо» запомнили меня с хорошей стороны. Если кто-то будет иметь ко мне претензии, то надеюсь, что мне их скажут в лицо, а не будут кричать с трибуны.



Вопрос состава очень важен, все контракты, которые были прекращены или переподписаны, они все согласованы со мной лично.



Я начал готовиться к самостоятельной работе ещё летом, параллельно работая в молодёжной комнаде ЦСКА и помогая Станиславу Саламовичу в сборной. Зимой я уже получил те методические знания, которые были нужны для самостоятельной карьеры. Уже с того времени я считал, что готов к самостоятельной работе, и начал вести переговоры.



Хочу сказать спасибо Игорю Колыванову за проделанную работу. Я видел очень хорошую атмосферу и наследие, которое он оставил. Никакого давления не чувствую. Я уже говорил, что за годы, проведённые в футболе, я привык к нему. Если ты не можешь справляться с давлением, то зачем заниматься всем этим.



Мне рано философствовать о своём тренерском кредо. «Торпедо» — это всегда бойцовские качества, волевая команда. Тем более в нашей команде играет Шустиков, его отец был моим первым тренером, и я слышал очень много историй, он великая фигура для «Торпедо».

С лета я не посмотрел ни одного фильма, не прочитал ни одной книжки. Я практиковался в работе тренера, сдавал тренерские экзамены. Аналитическая работа отнимает много времени, поэтому ничего не успевал.



Когда принимал решение, то советовался со Станиславом Саламовичем. Я сказал на сборах, что не смогу ему помогать. Он пожелал мне успехов и сказал, что тренировать — это профессия. Я благодарен ему за эти слова, больше никто об этом не знал», — передаёт слова Игнашевича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.