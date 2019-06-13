Дюпин продолжит карьеру в «Рубине»

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 31-летним вратарём Юрием Дюпиным. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20. Голкипер будет выступать в казанской команде под 22-м номером.

«Юрий — качественный вратарь, хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильных качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.

Сезон-2018/19 Дюпин провёл в махачкалинском «Анжи». Ранее он выступал за «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Металлург» из Новокузнецка, барнаульское «Динамо», бийское «Динамо», «Полимер» и ВРЗ.

В завершившейся кампании «Рубин» занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.