Дюпин продолжит карьеру в «Рубине»

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 31-летним вратарём Юрием Дюпиным. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20. Голкипер будет выступать в казанской команде под 22-м номером.
«Юрий — качественный вратарь, хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильных качеств — игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов.
Сезон-2018/19 Дюпин провёл в махачкалинском «Анжи». Ранее он выступал за «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Металлург» из Новокузнецка, барнаульское «Динамо», бийское «Динамо», «Полимер» и ВРЗ.
В завершившейся кампании «Рубин» занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 13 июня 2019
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