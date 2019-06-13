Адвокат Кокорина: ожидали, что вдруг случится чудо, но его так и не случилось

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал решение суда отклонить апелляцию по делу его клиента и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Будем обжаловать во всевозможные инстанции: президиум Мосгорсуда, Верховный суд, ЕСПЧ. Не подавали туда жалобу, потому что ожидали, что вдруг случится чудо, но его так и не случилось.

Сегодня был продемонстрирован явно обвинительный уклон. В силу 15-й статьи УПК суд не является органом уголовного преследования. Учитывая, что орган гособвинения не опроверг ни одной из наших жалоб, суд по собственной инициативе оставил из без рассмотрения, что свидетельствует об обвинительном уклоне нашего правосудия.

Через неделю-две апелляционный приговор поступит в следственный изолятор, и потом в течение двух недель они должны отправиться по этапу в пределах Золотого кольца. Это решает ФСИН. Кирилл Кокорин должен ехать по месту жительства в город Валуйки, но может отбывать наказание тоже в пределах Золотого кольца.

Формулировку «по предварительному сговору» им не вернули. Им всем четверым вменили один удар стулом. В пределах наших правовых познаний, это допустимо при предварительном сговоре: «Ты бьёшь стулом, я душу». Если этого нет, значит действия носили спонтанный характер, и здесь нельзя вменять один удар стулом на всех.

Что касается отличия решения суда сегодня, апелляционная инстанция в случае усиления участи осуждённых может направить дело для повторного рассмотрения в суд первой инстанции, а может вынести свой приговор, что и произошло.

Надежды как таковой у нас не было. Нам понятно, что этот срок во всех инстанциях согласован, что это не судебное решение, а административный акт. Но была надежда на то, что хоть что-то скостят, чтобы была продемонстрирована хоть какая-то видимость правосудия.

Необъективность журналистов? Необъективность на первом этапе выражалась в том, что все СМИ говорили о том, что со стороны потерпевших, в том числе Пака, не было оскорблений. Создавалась иллюзия, что футболисты зажрались от денег и похулиганили просто так. В действительности это не так. Даже сам Пак подтверждает, что оскорбил, правда, в несколько смягченном выражении», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.