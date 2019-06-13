Вальверде будет готов отпустить Ракитича, если поступит хорошее предложение
На этой неделе главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде провёл встречу со спортивным директором клуба Хосе Сегурой, в ходе которой был обсуждён вопрос о возможном трансфере полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Cadena Ser.
По информации издания, Вальверде будет готов отпустить Ракитича, если «Барселона» получит хорошее предложение. При этом сине-гранатовым ещё предстоит убедить 31-летнего хорвата перейти в другую команду.
Иван выступает за «Барселону» с 2014 года. Ранее он защищал цвета «Севильи», «Шальке-04» и «Базеля». В сезоне-2018/19 хавбек забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 34 матчах испанской Примеры.
Действующее соглашение Ракитича с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
Сборная Хорватии: Ракитичу наверняка понравится новая форма «Барселоны»
- 13 июня 2019
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