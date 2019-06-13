Вальверде будет готов отпустить Ракитича, если поступит хорошее предложение

На этой неделе главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде провёл встречу со спортивным директором клуба Хосе Сегурой, в ходе которой был обсуждён вопрос о возможном трансфере полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Cadena Ser.

По информации издания, Вальверде будет готов отпустить Ракитича, если «Барселона» получит хорошее предложение. При этом сине-гранатовым ещё предстоит убедить 31-летнего хорвата перейти в другую команду.

Иван выступает за «Барселону» с 2014 года. Ранее он защищал цвета «Севильи», «Шальке-04» и «Базеля». В сезоне-2018/19 хавбек забил 3 гола и отдал 5 результативных передач в 34 матчах испанской Примеры.

Действующее соглашение Ракитича с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.