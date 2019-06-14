Злобин: уверен на 100%, что шанс в «Бенфике» будет. Главное — использовать

Голкипер «Бенфики» Иван Злобин рассказал о своих успехах в португальском клубе и поделился мнением о возможном возвращении в Россию. Ранее футболист выступал за ЦСКА.



«После предыдущего сезона допускал аренду – вторым номером в команду выше уровнем «Бенфики-Б». Когда не отпустили, немного расстроился. После нескольких тренировок с новым тренером, Бруну Лажи, настроение резко изменилось: «Хорошо, что остался!». Понимал, что если будем продолжать так играть, в конце сезона нас разберут более сильные команды. А вышло ещё круче – вместе с Лажи в январе перешёл в основу.



Раньше поднимали на одну-две-три тренировки — в случае болезни или травмы кого-то из вратарей. А в начале этого года перевели на постоянной основе. Объявление происходило интересно – в прямом эфире клубного ТВ. Там тренер и сообщил, что четыре футболиста второй команды переходят в первую.



Возвращение в Россию? А кто меня здесь ждёт? Моё желание сейчас – остаться в «Бенфике» и доказывать, что достоин места в основе. В том, что шанс будет, на 100 процентов уверен. Главное – использовать», — заявил Злобин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Напомним, в грядущем сезоне Злобин может стать вторым вратарём команды.

Источник: наставник «Бенфики» планирует сделать Злобина вторым вратарём команды