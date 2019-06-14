Далич – о матче с Россией: удачи не бывает без причин, мы её заслужили

Тренер сборной Хорватии Златко Далич на презентации своей книги, посвящённой успехам его команды на чемпионате мира 2018 года, вспомнил, как проходил матч с Россией.

«Я помню каждый момент, того матча. Когда мы играли первый тайм, было чему удивиться. Коллега помнит, что мы начали с четырьмя нападающими. Мне казалось, что сборная России будет обороняться, но они повели и добились преимущества, забили гол.

Мы ожидали, что Россия будет играть на контратаках и блокировать нас, готовились, что полузащитники будут наиболее активными. После первого тайма пришлось поменять и игроков, и тактику, тогда мы как раз убрали нескольких нападающих.

До самого конца была ничья, было очень трудно угадать результат. Когда забили гол в дополнительное время, казалось, что все. Но Россия тоже играла героически и забила гол. В пенальти нам повезло. Но удачи не бывает без причин, мы её заслужили.

Наверное, нужно было ожидать, что российские болельщики расстроятся, но тем не менее они нашли в себе силы и эмоции, чтобы нас поблагодарить и поздравить. Спасибо им за это», — передаёт слова Далича корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.