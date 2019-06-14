Черчесов заявил, что ещё слишком молод для написания книг

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что он слишком молод для написания книг и не планирует заниматься этим в ближайшее время.

Сегодня в Москве проходит презентация книги главного тренера сборной Хорватии Златко Далича об успехах сборной Хорватии на чемпионате мира — 2018. Черчесов написал предисловие к ней.

«В книге надо писать правду, я не знаю, насколько правдив был мой коллега. Как много он соврал. Если пишешь, значит, пишешь правду, а правда она бывает с разных углов, и можно всегда кого-то задеть. Книга — это история, это рискованное дело. На книгу надо собраться и для этого надо созреть. Но я еще молод для книг», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.