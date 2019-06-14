Черчесов рассказал, какими качествами нужно обладать, чтобы играть за сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил успешный для сборной России домашний чемпионат мира. Национальная команда дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила сборной Хорватии.



«После игры мы прилетели в Москву, приехали на базу, выспались, позавтракали и провели собрание. Был монолог на 10-15 минут и потом мы поехали на Воробьёвы Горы. А затем разъехались кто куда, лично я поехал на телевидение, чтобы поблагодарить всю страну за поддержку.



Была ли цель дойти до финала чемпионата мира? В финале должны быть немцы, бразильцы и так далее, а мы хотели. До должны мы ещё не доросли, но очень хотели.



Какими качествами нужно обладать, чтобы играть за сборную? Качеств должно быть много: любить страну, иметь профессиональные качества футболиста и быть личностью, потому что стоять под своим флагом и гимном — не всякому по плечу», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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