Адвокат Мамаева: направили жалобу на прокурора, она опозорила надзорную систему

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил недовольство работой сотрудников прокуратуры, причастных к расследованию дела своего подзащитного. Сторона обвиняемых направила жалобу на прокурора Анастасию Звереву.



«Направили жалобу на прокурора Анастасию Звереву. Чем она закончится? Какая разница? Пусть нерадивых сотрудников прокуратура увольняет или не допускает к процессу, чтобы они не позорили прокуратуру. Та представительница, которая была вчера, просто прилюдно опозорила надзорную систему. Нужно вести себя достойно, с такого отношения всё то, что заканчивается неправосудными, и начинается. Одни кивают, другие листают материалы, прикрывают её, не реагируют на факты, когда их, что называется, «в процессе не уважают».



То же самое было на другом деле при журналисте – абсолютная безучастность, прокурор просто сидит, формально ко всему относится, хотя ситуация неоднозначная, а она просто обо всём возражает, и всё. Я прошу провести служебную проверку, а прокурор пусть установит меру ответственности. Но присяга и законы в прокуратуре были нарушены», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, вчера, 13 июня, состоялось рассмотрение апелляции по делу, фигурантами которого проходят форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев. Заседание суда постановило апелляции отклонить. Анастасия Зверева на рассмотрении апелляции выступала прокурором.

Адвокат объяснил, почему Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву