УЕФА выдвинул обвинения в отношении сборной Украины по итогам матча с Сербией

Дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование по итогам матча квалификационного турнира Евро-2020 Украина — Сербия, состоявшегося во Львове 7 июня, сообщает пресс-служба организации.

В отношении украинской стороны выдвинуты следующие обвинения: использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле, блокировка лестничных проходов, а также плохое освещение стадиона.

УЕФА рассмотрит дело 18 июля.

Напомним, встреча завершилась победой сборной Украины с крупным счётом — 5:0. Авторами голов стали нападающий Роман Яремчук, а также полузащитники Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, оформившие по дублю.

Украина, набрав 10 очков, возглавляет группу B квалификационного турнира Евро-2020, Сербия (4) занимает третье место.