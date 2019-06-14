УЕФА выдвинул обвинения в отношении сборной Украины по итогам матча с Сербией
Дисциплинарный комитет УЕФА начал расследование по итогам матча квалификационного турнира Евро-2020 Украина — Сербия, состоявшегося во Львове 7 июня, сообщает пресс-служба организации.
В отношении украинской стороны выдвинуты следующие обвинения: использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле, блокировка лестничных проходов, а также плохое освещение стадиона.
УЕФА рассмотрит дело 18 июля.
Напомним, встреча завершилась победой сборной Украины с крупным счётом — 5:0. Авторами голов стали нападающий Роман Яремчук, а также полузащитники Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, оформившие по дублю.
Украина, набрав 10 очков, возглавляет группу B квалификационного турнира Евро-2020, Сербия (4) занимает третье место.
Главный тренер Люксембурга: Украина — суперкоманда
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