Азмун может продолжить карьеру в «Лацио»
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Cittacelesta.
По информации источника, в услугах 24-летнего иранского форварда заинтересован «Лацио». Римский клуб упустил возможность приобрести Уэсли Мораеса, который перешёл в «Астон Виллу», и теперь находится в поиске нападающего. Первое имя в списке спортивного директора «Лацио» Игли Таре — Андреа Петанья, выступающий за СПАЛ. Также Таре давно наблюдает за Азмуном и рассматривает вариант с приобретением иранца.
Азмун стал игроком петербургского «Зенита» в январе 2019 года. Иранский нападающий провёл в составе петербургского клуба 12 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
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