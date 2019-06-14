«Динамо» объявило о переходе защитника «Рубина» Калинина
Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о переходе защитника «Рубина» Игоря Калинина. Контракт 23-летнего российского футболиста с клубом рассчитан на три года.
Ранее Калинин выступал в составе таких команд, как «Заря», «Звезда», «Волгарь» и «Краснодар». В минувшем сезоне защитник принял участие в 8 матчах за казанский «Рубин», забил гол и отдал 2 результативные передачи. В 2013 году защитник играл за юношескую сборную Украины. В 2014 году Калинин получил российский паспорт.
Московское «Динамо» набрало 33 очка и финишировало на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России по итогам сезона-2018/19 стал петербургский «Зенит». Казанский «Рубин» (36) занял 11-е место.
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