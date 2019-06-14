Дортмундская «Боруссия» намерена вернуть Хуммельса

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс вернуться в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sport Bild.
По информации источника, представители дортмундского клуба уже вступили в переговоры с «Баварией». Мюнхенский клуб проинформировал главного тренера Нико Ковача об интересе «Боруссии» к 30-летнему защитнику. Действующий контракт Хуммельса с «Баварией» рассчитан до июня 2021 года.
Хуммельс перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» в 2016 году. В минувшем сезоне немецкий защитник принял участие в 21 матче Бундеслиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В составе дортмундской «Боруссии» Хуммельс выступал с 2008 года. Кроме того, Хуммельс играл за сборную Германии с 2010 по 2018 год и стал чемпионом мира в составе национальной команды.
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