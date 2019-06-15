Азар: сомневаюсь, что Рамос попросит меня пробить пенальти
Бельгийский вингер «Реала» Эден Азар сообщил, что не собирается отбирать роль штатного пенальтиста у капитана мадридского клуба Серхио Рамоса.
«Серхио Рамос хорошо исполняет пенальти. Если он попросит меня пробить, в чём я сомневаюсь, я сделаю это. В «Реале» хватает звёзд. Я новый парень в команде и постараюсь делать всё возможное на поле», — приводит слова Азара Marca.
В сезоне-2018/19 испанского чемпионата 33-летний защитник «Реала» принял участие в 28 матчах и забил 6 голов. 7 июня «Реал» объявил о трансфере Эдена Азара.
Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года.
Рамос: Азар — хороший вариант, чтобы усилить «Реал»
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