Рамос: Азар — хороший вариант, чтобы усилить «Реал»
Капитан испанского «Реала» Серхио Рамос поделился мнением о переходе бельгийского хавбека Эдена Азара в «Королевский клуб» из лондонского «Челси».
«Думаю, что это отличное подписание. Азар является игроком мирового класса. Хороший вариант, чтобы усилить команду», — цитирует испанца Goal.
Также Рамос рассказал о мотивах созыва пресс-конференции, где он сообщил о желании остаться в «Реале» до конца карьеры.
«Я должен был пойти на пресс-конференцию. Думаю, что это было лучшим решением для всех. Важно было перевернуть страницу и больше не говорить об этом», — отметил Серхио.
В сезоне-2018/19 испанского чемпионата 33-летний защитник «Реала» принял участие в 28 матчах и забил 6 голов. 7 июня «Реал» объявил о трансфере Эдена Азара.
«Реал» объявил о трансфере Эдена Азара
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