Божович намерен получить российское гражданство

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.

«Думаю над этим. Если сейчас в Самаре всё будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт», — приводит слова Божовича Sport24.

Минувший сезон «Крылья Советов» завершили на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 матчах 28 очков. В переходных матчах за место в высшем дивизионе страны команда из Самары выиграла в матчах с «Нижним Новгородом» — 3:1, 0:1. Контракт 20-летнего специалиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2020 года. Ранее в России сербский наставник работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», а также «Арсеналом».