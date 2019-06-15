Божович намерен получить российское гражданство
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что заинтересован в получении российского гражданства.
«Думаю над этим. Если сейчас в Самаре всё будет хорошо, попытаюсь получать российский паспорт», — приводит слова Божовича Sport24.
Минувший сезон «Крылья Советов» завершили на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 30 матчах 28 очков. В переходных матчах за место в высшем дивизионе страны команда из Самары выиграла в матчах с «Нижним Новгородом» — 3:1, 0:1. Контракт 20-летнего специалиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2020 года. Ранее в России сербский наставник работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», а также «Арсеналом».
Божович останется главным тренером «Крыльев Советов»
- 15 июня 2019
-
10:47
-
10:39
-
10:34
-
10:21
-
10:20
-
09:57
-
09:42
-
09:41
-
09:21
-
09:20
-
09:03
-
07:28
-
06:52
-
06:10
-
05:22
-
03:59
-
03:27
-
03:04
-
02:52
-
01:58
-
01:32
-
00:59
-
00:40
-
00:22
-
00:08
- 14 июня 2019
-
23:53
-
23:34
-
23:21
-
23:05
-
22:42
-
22:37
-
22:21
-
21:52
-
21:45
-
21:25
Партнерский контент