Далич: почему бы не возглавить клуб из Москвы или Санкт-Петербурга?
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не исключил, что в будущем мог бы возглавить один из российских клубов. 52-летний специалист особенно заинтересован в работе в Москве или Санкт-Петербурге.
«Я связан со сборной Хорватии, поэтому об этом (работе с российским клубом. — Прим. „Чемпионата“) не думал. Но почему бы не стать тренером какого-либо российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге? Ваша лига становится всё сильнее и сильнее», — приводит слова Далича ТАСС.
Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. На чемпионате мира в России специалист привёл команду к финалу турнира, где «клетчатые» проиграли Франции (2:4). Этот результат является лучшим в истории сборной Хорватии.
Влашич: в России я чувствую себя как дома, привязался к Москве и люблю её
- 15 июня 2019
-
13:47
-
13:47
-
13:29
-
13:28
-
13:12
-
13:11
-
12:48
-
12:34
-
12:24
-
12:07
-
12:06
-
11:50
-
11:46
-
11:33
-
11:32
-
11:17
-
11:07
-
10:53
-
10:47
-
10:39
-
10:34
-
10:21
-
10:20
-
09:57
-
09:42
-
09:41
-
09:21
-
09:20
-
09:03
-
07:28
-
06:52
-
06:10
-
05:22
-
03:59
-
03:27
Партнерский контент