Далич: почему бы не возглавить клуб из Москвы или Санкт-Петербурга?

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич не исключил, что в будущем мог бы возглавить один из российских клубов. 52-летний специалист особенно заинтересован в работе в Москве или Санкт-Петербурге.

«Я связан со сборной Хорватии, поэтому об этом (работе с российским клубом. — Прим. „Чемпионата“) не думал. Но почему бы не стать тренером какого-либо российского клуба, особенно в Москве или Санкт-Петербурге? Ваша лига становится всё сильнее и сильнее», — приводит слова Далича ТАСС.

Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. На чемпионате мира в России специалист привёл команду к финалу турнира, где «клетчатые» проиграли Франции (2:4). Этот результат является лучшим в истории сборной Хорватии.